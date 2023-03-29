Акції Virgin Orbit обвалилися на 26% через проблеми з фінансуванням

Зниження котирувань спостерігалося на тлі повідомлення про те, що Virgin Orbit продовжує неоплачувану відпустку для своїх співробітників та шукає нове фінансування. Про це генеральний директор Ден Харт повідомив у листі до співробітників.

«Наші переговори про інвестування коштів були дуже динамічними протягом останніх кількох днів, вони продовжуються і ще не досягли тієї стадії, коли ми можемо надати повну інформацію», — повідомив він.