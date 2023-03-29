Капіталізація компанії Virgin Orbit бізнесмена Річарда Бренсона знизилася більш ніж на чверть на торгах у вівторок, 28 березня. На вечір вівторка котирування аерокосмічної компанії впали 26% — до $0,4 за акцію. На мінімумі ціна падала на 30% — до $0,38, мінімального значення за весь час торгів. Усього за останній рік вартість компанії впала на 92%.
Акції Virgin Orbit обвалилися на 26% через проблеми з фінансуванням
Зниження котирувань спостерігалося на тлі повідомлення про те, що Virgin Orbit продовжує неоплачувану відпустку для своїх співробітників та шукає нове фінансування. Про це генеральний директор Ден Харт повідомив у листі до співробітників.
«Наші переговори про інвестування коштів були дуже динамічними протягом останніх кількох днів, вони продовжуються і ще не досягли тієї стадії, коли ми можемо надати повну інформацію», — повідомив він.
У середині березня Virgin Orbit відправила майже весь персонал у тижневу відпустку через фінансові проблеми. За даними телеканалу CNBC, йшлося про неоплачувану відпустку. Більшість співробітників компанії досі залишаються у неоплачуваній відпустці, про яку Харт оголосив 15 березня.
Нагадаємо
Компанія бізнесмена Річарда Бренсона Virgin Orbit була заснована у 2017 році. Вона спеціалізується на запуску супутників на навколоземну орбіту для комерційних клієнтів та державних компаній. Компанія дебютувала на фондовому ринку наприкінці 2021 року. Вартість компанії після виходу на біржу перевищила $3,5 млрд.
У січні перший запуск компанією Virgin Orbit супутників із території Британії завершився невдачею.
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