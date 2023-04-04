Курс валют на 4 квітня: долар та євро дешевшають

У вівторок, 4 квітня, курс долара на готівковому ринку у купівлі подешевшав на 20 копійок, а у продажу на 10 копійок. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу.

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В обмінниках долар у покупці та продажу подешевшав на 16 копійок. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,20−37,80 грн. Євро купують за 40,20 грн, а продають за 40,90 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,24−37,44, євро — 40,35−40,63 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,86−40,25 грн/євро.

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