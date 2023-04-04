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4 квітня 2023, 9:53 Читать на русском

Прямі іноземні інвестиції в Україну за лютий перевищили $200 мільйонів

Чистий приток прямих іноземних інвестицій в лютому 2023 року Нацбанк оцінив у $201 млн (у лютому 2022 року чистий відтік становив $719 млн). Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на регулятора.

Чистий приток прямих іноземних інвестицій в лютому 2023 року Нацбанк оцінив у $201 млн (у лютому 2022 року чистий відтік становив $719 млн).
Фото: agropolit.com

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Інвестиції в Україну

Серед інвестицій: реінвестування доходів банківського сектора — $77 млн; чистий приток акціонерного капіталу (крім реінвестування доходів) — $126 млн.

За два місяці 2023 року чистий приток прямих іноземних інвестицій оцінений у $384 млн (у тому числі реінвестування доходів банківського сектора — $189 млн) порівняно з чистим відтоком $553 млн за два місяці минулого року.

Чисте збільшення зовнішньої позиції щодо операцій банків за портфельними та іншими інвестиціями склало в лютому $577 млн і було зумовлене чистим збільшенням зовнішньої позиції за статтею «валюта та депозити» на $542 млн та чистою купівлею банками цінних паперів нерезидентів на $25 млн.

Чисте збільшення зовнішньої позиції реального сектора (без урахування прямих іноземних інвестицій) становило $844 млн і було зумовлено зростанням обсягів готівкової валюти поза банками на $1,1 млрд (у лютому 2022 року — $943 млн); чистим зменшенням заборгованості за кредитами та позиками на $165 млн; збільшенням чистої зовнішньої позиції щодо боргових цінних паперів на $144 млн.

Джерело: Мінфін
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