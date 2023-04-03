До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 30 копійок у купівлі та у продажу.
Курс валют на вечір 3 квітня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок
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Відкриття 3 квітня
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Закриття 3 квітня
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Зміни
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,53/39,91
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39,83/40,21
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30/ 30
Наготівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,40−37,90 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,09 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,60, євро — 40,45−40,70 грн.
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Джерело: Мінфін
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