У березні 2023 року до бюджету надійшло 423,5 млн грн податку від діяльності грального бізнесу. Про це написав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк в телеграм-каналі.
У березні до держбюджету надійшло 423,5 мільйона податків від грального бізнесу
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«Це все ще мало, але це у два рази більше ніж за весь 2021 рік та становить 60% від всього, що надійшло за 2022 рік», — зазначив він.
Загалом упродовж січня-березня було зібрано на понад 200 млн грн податку, в минулі два роки.
«Сподіваюсь, на графіку всі бачать як зросли платежі, коли почали досліджувати цю тематику?», — наголосив нардеп.
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Джерело: Мінфін
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