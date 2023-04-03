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3 квітня 2023, 16:44 Читать на русском

У березні до держбюджету надійшло 423,5 мільйона податків від грального бізнесу

У березні 2023 року до бюджету надійшло 423,5 млн грн податку від діяльності грального бізнесу. Про це написав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

У березні 2023 року до бюджету надійшло 423,5 млн грн податку від діяльності грального бізнесу.
Фото: focus.ua

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«Це все ще мало, але це у два рази більше ніж за весь 2021 рік та становить 60% від всього, що надійшло за 2022 рік», — зазначив він.

Загалом упродовж січня-березня було зібрано на понад 200 млн грн податку, в минулі два роки.

«Сподіваюсь, на графіку всі бачать як зросли платежі, коли почали досліджувати цю тематику?», — наголосив нардеп.

Читайте: $25−30 млн на день: Ліквідація схеми у гральному бізнесі зупинила відтік валюти з України

Джерело: Мінфін
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