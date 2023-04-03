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3 квітня 2023, 19:01 Читать на русском

7 мільярдів у держбюджет та 1000 нових відділень: Нова пошта підбила підсумки

За 2022 рік група компаній Нова пошта перерахувала до бюджетів країни 7,1 мільярда гривень податків та зборів. Сума податків за 2022 рік збільшилась на 700 млн грн порівняно з минулим мирним роком. Про це йдеться у повідомленні компанії.

За 2022 рік група компаній Нова пошта перерахувала до бюджетів країни 7,1 мільярда гривень податків та зборів.

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Підсумки роботи за час війни

388 млн грн компанія інвестувала в наближення перемоги країни: на закупівлю амуніції, дронів, генераторів та іншого устаткування для ЗСУ, на донати фондам, закупівлю обладнання для госпіталів та реабілітаційних центрів.

Щодня компанія доставляє посилки по всій країні, у прифронтові населені пункти та першою повертається на деокуповані території, де в перші тижні не працює жодна інфраструктура.

Нова пошта працювала кожен день війни й доставила 315 млн посилок, включаючи 2,6 млн тонн вантажів. У порівнянні з минулим мирним роком це на 15% менше.

Найактивніше відправляли посилки 30 грудня — компанія доставила 1,9 млн новорічних відправлень за добу, і це новий рекорд Нової пошти.

Гуманітарної допомоги, доставку якої сплатила сама Нова пошта, за 2022 рік було доставлено 22 073 тонн — це як вага 77 літаків Мрія.

На деокуповані території було доставлено 420 539 посилок. З них 4027 посилок, або 49,8 тонни — посилки з допомогою від українців, також доставлені коштом Нової пошти.

Нова пошта Глобал за 2022 рік доставила 5,6 млн міжнародних посилок, при цьому кількість відправок за кордон від фізичних осіб збільшилась у 9 разів. Найбільше посилок доставлено у Польщу та Німеччину, адже саме в цих країнах опинилося більш як 4 млн українців.

Окрім того, Нова пошта продовжила інвестувати кошти у розвиток економіки країни та відкрила 1000 абсолютно нових відділень за 2022 воєнний рік.

Найбільше їх відкрито у Київській, Львівській, Одеській і Вінницькій областях. Попри усі складнощі, нові відділення запрацювали й у прифронтових містах: Ізюмі, Старому Салтові, Харкові, Святогірську, Лимані тощо.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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TAN72
TAN72
3 квітня 2023, 19:19
#
За счёт поднятия тарифов на пересылку.
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