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3 квітня 2023, 15:59 Читать на русском

ЄС запустив новий газовий бенчмарк замість TTF

Європейське Агентство з питань співпраці енергетичних регуляторів (ACER) у п'ятницю, 31 березня, запустило новий ціновий еталон для угод зі зрідженим природним газом (LNG). Про це пише Ліга з посиланням на сайт відомства.

Європейське Агентство з питань співпраці енергетичних регуляторів (ACER) у п'ятницю, 31 березня, запустило новий ціновий еталон для угод зі зрідженим природним газом (LNG).
Фото: officelife.media

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Що відомо

Про створення нового бенчмарку, який би відображав справжній рівень цін на газ у Європі, країни Євросоюзу домовилися наприкінці минулого року, щоб не допустити повторення надмірних цінових коливань.

Агентство публікує щоденні ціни окремо для Північно-Західної Європи та Південної Європи, а також єдину ціну для Євросоюзу. У п'ятницю вона становила 38,27 євро за мегаватт-годину, або на 20% менше, ніж на найбільшому європейському хабі TTF у Нідерландах.

Цей показник формується на основі середньозваженої ціни щоденних спотових контрактів на зріджений газ з урахуванням угод та повідомлень про постачання до Євросоюзу.

Контракти з постачанням на нідерландському хабі Title Transfer Facility (TTF) зараз є ключовим бенчмарком на газ у Європі.

Ця платформа має найбільшу ліквідність, до неї прирівнюються інші європейські торговельні майданчики.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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neverice
neverice
3 квітня 2023, 17:42
#
Цікаво, цікаво. Реальні ціни закупки газу навіть на спотовому ринку виявились на 20% нижчими за ф’ючерси на TTF. Таке як хтось там займався маніпуляцією і проводив фейкові угоди з купівлі газу по завищеним цінам, які не виконувались.
Цікаво, «кто же єто сделал»…
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