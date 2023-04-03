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3 квітня 2023, 10:30 Читать на русском

Нафта стрімко дорожчає, а прокуратура Швейцарії взялася за поглинання Credit Suisse: що потрібно знати вранці

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Коротко про головне на міжнародних ринках.

Американські акції зросли за підсумками тижня

S&P 500 додав 3,5%, високотехнологічний Nasdaq — 3,4%, а індекс Dow Jones — 3,2%.

Поліпшенню ринкових настроїв минулого тижня сприяло зниження побоювань щодо подальшого розвитку банківської кризи, а також сприятливі економічні дані, які зміцнили докази на користь того, що ФРС має розглянути питання щодо припинення своєї кампанії щодо підвищення процентних ставок.

За підсумками першого кварталу 2023 року S&P 500 і Nasdaq зросли на 7% та 16,8% відповідно, а Dow Jones завершив період скромним зростанням у 0,4%.

Акції Азіатсько-Тихоокеанського регіону закінчили тиждень зростанням

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс на 1,9%, японський Nikkei додав 2,4%, південнокорейський Kospi подорожчав приблизно на 2,5%, сінгапурський STI збільшився на 1,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng додали 0,2% та 2,4% відповідно.

Усі — через позитивні макроекономічні дані зі США та Азії, які з'являлися протягом минулого тижня, а також зниження побоювань щодо банківської кризи.

У понеділок ринки Азії торгуються різноспрямовано.

Ціни на нафту стрімко зростають через несподіване скорочення видобутку ОПЕК+

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 6,7% до $85,3 за барель, а контракти на WTI додали 6,8% до $81.

Стрімке зростання нафтових цін відбувається на тлі оголошення членами ОПЕК+ ще одного скорочення нафтовидобутку.

За даними Refinitiv, країни, що входять до ОПЕК+, загалом скоротять нафтовидобуток приблизно на 1,16 млн барелів на добу, починаючи з травня і до кінця 2023 року.

Найбільше в ОПЕК+ скоротять видобуток Саудівська Аравія (-500 тис. барелів на день), Ірак (-211 тис. барелів на добу), Об'єднані Арабські Емірати (-144 тис. барелів на добу) та Кувейт (-128 тис. барелів) на добу).

Раніше, у жовтні 2022 року, ОПЕК+ оголошував про скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу.

За словами представників ОПЕК+, останні скорочення видобутку є запобіжним заходом, спрямованим на підтримку стабільності нафтового ринку.

Прокуратура Швейцарії розпочала розслідування поглинання Credit Suisse банком UBS

Федеральна прокуратура країни розслідує можливі порушення кримінального законодавства країни з боку чиновників, які регулюють органи та керівники двох банків (Credit Suisse та UBS), які домовилися про екстрене злиття, щоб уникнути краху фінансової системи країни.

Представники UBS та Credit Suisse відмовилися від коментарів.

Раніше, минулого місяця, UBS і Credit Suisse дійшли згоди злиття, всього через тиждень після того, як швейцарський уряд надав Credit Suisse фінансову допомогу в розмірі $54 млрд.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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