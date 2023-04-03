Курс валют на 3 квітня: долар та євро значно подешевшали в обмінниках

У понеділок, 3 квітня, курс долара на готівковому ринку у купівлі та у продажу не змінився. Євро також не змінилося у купівлі та у продажу.

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В обмінниках долар у покупці подешевшав на 17 копійок, а у продажу на 21 копійку. Курс євро знизився на 35 копійок у купівлі та на 29 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,60−37,74, євро — 40,50−40,76 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,53−39,91 грн/євро.

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