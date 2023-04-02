Україна отримала $1,8 мільярда кредиту від Канади

До держбюджету України надійшов пільговий кредит від Канади у розмірі 2,4 мільярда канадських доларів ($1,8 мільярда в еквіваленті). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Кредит від Канади

Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

«Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України — сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету», — прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Він додав, що ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити перемогу України.

Умови

Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка — 1,5% річних.