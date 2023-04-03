Великобританія посилить регулювання криптовалют

Влада Великобританії представила трирічний «План боротьби з економічними злочинами», який передбачає заходи щодо посилення протидії використанню криптовалют з кримінальною метою. Про це пише Forklog.

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Розроблений Міністерством внутрішніх справ та Казначейством його Величності документ передбачає заходи щодо:

скорочення шахрайств;

боротьби з відмиванням грошей;

протидії клептократіям;

зниження можливостей ухилення від санкцій.

Відомства зазначили, що більшість трансакцій у криптовалютах відбувається в легальному полі, проте псевдоанонімний та транскордонний характер активів робить їх привабливими для незаконних операцій.

2021 року частка останніх у загальному обсязі трансакцій склала близько 1% — £1,24 млрд — з тенденцією до зростання, згідно з даними фінансової розвідки.

Влада вважає, що з кримінальною метою зловмисники все більше використовуватимуть нерегульовані біржі та торгові платформи.

«Уряд розробить амбітні плани щодо захисту споживачів та розвитку економіки шляхом жорсткого регулювання операцій з криптоактивами, забезпечуючи впевненість та ясність як для споживачів, так і для бізнесу», — йдеться у плані.