Влада Великобританії представила трирічний «План боротьби з економічними злочинами», який передбачає заходи щодо посилення протидії використанню криптовалют з кримінальною метою. Про це пише Forklog.
Великобританія посилить регулювання криптовалют
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Розроблений Міністерством внутрішніх справ та Казначейством його Величності документ передбачає заходи щодо:
- скорочення шахрайств;
- боротьби з відмиванням грошей;
- протидії клептократіям;
- зниження можливостей ухилення від санкцій.
Відомства зазначили, що більшість трансакцій у криптовалютах відбувається в легальному полі, проте псевдоанонімний та транскордонний характер активів робить їх привабливими для незаконних операцій.
2021 року частка останніх у загальному обсязі трансакцій склала близько 1% — £1,24 млрд — з тенденцією до зростання, згідно з даними фінансової розвідки.
Влада вважає, що з кримінальною метою зловмисники все більше використовуватимуть нерегульовані біржі та торгові платформи.
«Уряд розробить амбітні плани щодо захисту споживачів та розвитку економіки шляхом жорсткого регулювання операцій з криптоактивами, забезпечуючи впевненість та ясність як для споживачів, так і для бізнесу», — йдеться у плані.
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