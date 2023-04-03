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3 квітня 2023, 8:53 Читать на русском

Три найбільші IPO в Китаї у 2023 році можуть залучити близько $5 мільярдів

Підрозділи технологічного гіганта Alibaba та дві дочірні компанії JD.com готуються до лістингу у Гонконгу. Про це повідомив Bloomberg.

Підрозділи технологічного гіганта Alibaba та дві дочірні компанії JD.com готуються до лістингу у Гонконгу.

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Що відомо

Cainiao Network Technology, логістичний підрозділ Alibaba, вже розпочала переговори з банками. У четвер заявки на лістинг також подали дві дочірні компанії JD.com, повідомляє видання.

За інформацією джерел Bloomberg, ці три IPO можуть залучити близько $5 млрд.

Минулого тижня Alibaba оголосила про поділ бізнесу на шість основних підрозділів, які індивідуально залучатимуть кошти та зможуть стати публічними компаніями. Дочірня компанія Cainiao Network Technology може стати першим підрозділом Alibaba, який вийде на Гонконзьку біржу.

Лістинг компаній

Дочірні компанії JD.com — Jingdong Property та Jingdong Industrials — також подали заявки на лістинг на Гонконзькій фондовій біржі.

Jingdong Property займається інфраструктурними проєктами та керує індустріальними парками. Jingdong Industrials спеціалізується на постачанні промислової продукції та супутніх технологій та послуг. Згідно з біржовими документами, JD.com володітиме понад 50% обох компаній після завершення виділення.

«Виведення дочірніх підрозділів на біржу може підвищити дохід акціонерів великих технологічних компаній, розкрити цінність компанії та полегшити регулятивні проблеми, пов'язані з антимонопольним законодавством», — сказав старший аналітик Forsyth Barr Asia Віллер Чен.

За словами Віллера Чена, протягом приблизно року попит на первинні розміщення спостерігався дуже низьким, оскільки ринкові умови виявилися слабкими, а інвестори були розчаровані. Тепер ситуація стала більш сприятливою для проведення IPO, насамперед для дочірніх підприємств великих технологічних компаній, які мають зрілий бізнес та великі потреби в грошах.

Нагадаємо

Минулого тижня низка китайських технологічних компаній вперше або повторно подали заявки на лістинг у Гонконгу, у тому числі Lalatech Holdings, ще один технологічний логістичний гігант у Китаї, додаток для соціальних мереж Soulgate та розробник фітнес-програми Keep.

Вийти на біржу можуть також великі кандидати: власник TikTok ByteDance, один з найбільших у світі сервісів таксі DiDi Global і Xiaohongshu, власник китайської платформи, що об'єднує інтернет-магазин і соціальну мережу.

Вихід на ринок IPO є ключовим для компаній КНР з погляду фінансування експансії та розширення своєї бази інвесторів.

Китайські компанії лідирують у залученні коштів на ринку акцій із початку 2023 року. За даними видання, з початку року залучені ними кошти інвесторів вже перевищують суми, які змогли залучити американські та європейські аналоги разом узяті.

Аналітик Bloomberg Intelligence Кетрін Лім вважає, що зростання активності на первинному ринку в КНР має допомогти покращити загальний настрій ринку та посилити очікування лістингу інших великих компаній у цьому секторі.

Хвиля оголошень про плани компаній стати публічними також піде на користь біржі Гонконгу, яка довгий час була основним місцем проведення IPO китайських компаній.

З початку 2023 року в результаті IPO в Гонконгу було залучено близько $852 млн, що становить лише малу частину від $4,1 млрд, залучених за аналогічний період 2022 року.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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