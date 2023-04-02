Уряд США продасть конфісковані у справі Silk Road 51 000 біткоїнів

Уряд США має намір продати понад 51 000 BTC, конфіскованих у справі про злом «тіньового» торгового майданчика Silk Road, на тлі глобальної банківської кризи. Про це пише kitco.com.

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Згідно з судовими документами у справі Silk Road, 14 березня уряд США продав 9 861 BTC на суму понад $215 млн.

Продані активи раніше були вилучені у Джеймса Чжуна, який у 2012 році зламав систему обробки виведення коштів Silk Road та переказав на свої рахунки понад 50 000 ВТС.

У листопаді минулого року Чжун уклав угоду зі слідством, визнавши себе винним у крадіжці коштів Silk Road і добровільно передав активи Міністерству юстиції США.

«Уряд має намір продати всі конфісковані біткоїни чотирма партіями протягом цього календарного року», — йдеться у заяві суду.

Частина криптоспільноти сприйняла розпродаж конфіскованих активів як чергову урядову атаку на індустрію.

На думку експертів, банківська криза, що поширюється, нівелювала негативний вплив масового розпродажу біткоїнів, оскільки глобальні інвестори стали прагнути зберегти свої активи поза межами традиційної фінансової системи.

У березні аналітики компанії 21Shares повідомили, що у розпорядженні кабінету президента і федеральних відомств США може перебувати щонайменше 205 000 ВТС.

Що відомо про Silk Road

Silk Road був онлайн-чорним ринком «даркнета». Працюючи приблизно з 2011 по 2013 рік, Шовковий шлях використовувався численними торговцями наркотиками та іншими незаконними продавцями для поширення величезної кількості незаконних наркотиків та інших незаконних товарів і послуг багатьом покупцям і для відмивання всіх коштів, що проходили через нього.

У 2015 році, після новаторського судового переслідування цим Офісом, засновника Silk Road Росса Ульбріхта визнано винним одностайним судом присяжних і засуджено до довічного ув'язнення.