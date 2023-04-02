Уряд США продасть конфісковані у справі Silk Road 51 000 біткоїнів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

2 квітня 2023, 15:12 Читать на русском

Уряд США продасть конфісковані у справі Silk Road 51 000 біткоїнів

Уряд США має намір продати понад 51 000 BTC, конфіскованих у справі про злом «тіньового» торгового майданчика Silk Road, на тлі глобальної банківської кризи. Про це пише kitco.com.

Уряд США має намір продати понад 51 000 BTC, конфіскованих у справі про злом «тіньового» торгового майданчика Silk Road, на тлі глобальної банківської кризи.
Фото: depositphotos.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Згідно з судовими документами у справі Silk Road, 14 березня уряд США продав 9 861 BTC на суму понад $215 млн.

Продані активи раніше були вилучені у Джеймса Чжуна, який у 2012 році зламав систему обробки виведення коштів Silk Road та переказав на свої рахунки понад 50 000 ВТС.

У листопаді минулого року Чжун уклав угоду зі слідством, визнавши себе винним у крадіжці коштів Silk Road і добровільно передав активи Міністерству юстиції США.

«Уряд має намір продати всі конфісковані біткоїни чотирма партіями протягом цього календарного року», — йдеться у заяві суду.

Частина криптоспільноти сприйняла розпродаж конфіскованих активів як чергову урядову атаку на індустрію.

На думку експертів, банківська криза, що поширюється, нівелювала негативний вплив масового розпродажу біткоїнів, оскільки глобальні інвестори стали прагнути зберегти свої активи поза межами традиційної фінансової системи.

У березні аналітики компанії 21Shares повідомили, що у розпорядженні кабінету президента і федеральних відомств США може перебувати щонайменше 205 000 ВТС.

Що відомо про Silk Road

Silk Road був онлайн-чорним ринком «даркнета». Працюючи приблизно з 2011 по 2013 рік, Шовковий шлях використовувався численними торговцями наркотиками та іншими незаконними продавцями для поширення величезної кількості незаконних наркотиків та інших незаконних товарів і послуг багатьом покупцям і для відмивання всіх коштів, що проходили через нього.

У 2015 році, після новаторського судового переслідування цим Офісом, засновника Silk Road Росса Ульбріхта визнано винним одностайним судом присяжних і засуджено до довічного ув'язнення.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
2 квітня 2023, 15:14
#
Не продешевіть:)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами