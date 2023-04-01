У березні українці придбали та зареєстрували 4 511 нових легкових авто, що у 8 разів більше ніж торік та на 21% більше, ніж у лютому. Про це повідомляє Укравтопром.
Продажі нових легкових авто в Україні в березні зросли у 8 разів — Укравтопром
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Найпопулярніші авто
- Перше місце. Найбільшу кількість покупців в минулому місяці привернула до себе японська марка Toyota — 648 реєстрацій.
- Друге місце. Другою за кількістю отриманих номерів (438 шт.) була Renault.
- Третє місце. Volkswagen закінчив місяць з показником 432 проданих авто, що дозволило посісти йому третю сходинку рейтингу.
- Четверте місце. На четвертому місці опинився BMW з результатом 355 од.
- П’яте місце. Замикає ТОП-5 березня Skoda — 346 авто.
Читайте також: У лютому ринок нових легкових авто обвалився, але попит на преміальні бренди зростає — Укравтопром
Бестселер
Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, який обрали 414 покупців.
Всього в першому кварталі 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів, майже стільки ж, що й торік.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 3