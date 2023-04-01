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1 квітня 2023, 12:09 Читать на русском

Продажі нових легкових авто в Україні в березні зросли у 8 разів — Укравтопром

У березні українці придбали та зареєстрували 4 511 нових легкових авто, що у 8 разів більше ніж торік та на 21% більше, ніж у лютому. Про це повідомляє Укравтопром.

У березні українці придбали та зареєстрували 4 511 нових легкових авто, що у 8 разів більше ніж торік та на 21% більше, ніж у лютому.
Фото: pixabay.com

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Найпопулярніші авто

  • Перше місце. Найбільшу кількість покупців в минулому місяці привернула до себе японська марка Toyota — 648 реєстрацій.
  • Друге місце. Другою за кількістю отриманих номерів (438 шт.) була Renault.
  • Третє місце. Volkswagen закінчив місяць з показником 432 проданих авто, що дозволило посісти йому третю сходинку рейтингу.
  • Четверте місце. На четвертому місці опинився BMW з результатом 355 од.
  • П’яте місце. Замикає ТОП-5 березня Skoda — 346 авто.

Читайте також: У лютому ринок нових легкових авто обвалився, але попит на преміальні бренди зростає — Укравтопром

Бестселер

Бестселером першого місяця весни на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster, який обрали 414 покупців.

Всього в першому кварталі 2023 року в Україні було зареєстровано 11,2 тис. нових легкових автомобілів, майже стільки ж, що й торік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
1 квітня 2023, 12:19
#
Надо брать… Велосипед, топливо дорожает на 20%…
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0
kadaad1988
kadaad1988
1 квітня 2023, 12:54
#
Я год назад перешел на велосипед. Пятнадцать лет стоял в гараже и вдруг стал актуален как никогда. И барыгам за топливо не платишь, и воровскому «государству» в лице чинуш и власти, и для здоровья очень полезно!
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0
bonv
bonv
1 квітня 2023, 12:22
#
Сезон розпочався:)
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