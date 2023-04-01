Обсяг непрацюючих кредитів у лютому зменшився на 2,5 мільярда

У лютому обсяг непрацюючих кредитів зменшився на 2,5 млрд грн, загальний обсяг кредитного портфеля — на 13,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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За даними регулятора, частка непрацюючих кредитів (NPL, non-performing loan) у банківському секторі станом на 1 березня становила 38,5% порівняно з 38,2% на 1 лютого.

Нагадаємо

Станом на 1 січня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) становила 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.

Раніше «Мінфін»писав про те, що Національний банк має на меті до кінця 2024 року скоротити рівень непрацюючих кредитів (NPL) у банках до 10%.