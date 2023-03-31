Google торік вдвічі збільшила фінансування українських IT-стартапів

Корпорація Google у рамках фонду підтримки стартапів в Україні у 2022 році вдвічі збільшила фінансування українських компаній, виділивши $10 млн. Про це заявив глава Google for Startups, CEE Міхал Крамарз на конференції Tech Emerging Europe Advocates Mee у Варшаві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Українські стартапи, які підтримав фонд, протягом 2022 року отримали $10 млн фінансування під час війни та додатково змогли найняти 216 співробітників. Але, що також дуже важливо: вони змогли наростити виторг на 200% рік до року, що означає, що навіть у складний час, під час війни, у ситуації, яка потребує стійкості, вони змогли досягти неймовірних результатів», — сказав він.

Крамарз нагадав, що у березні минулого року Google оголосила про створення фонду підтримки стартапів в Україні у розмірі $5 млн. У його рамках планувалося виділити гранти до $100 тис. без участі у капіталі компаній. Відібрані стартапи також могли розраховувати на наставництво від корпорації, підтримку продуктів та кредити Cloud.

«Ми отримали 1,7 тис. заявок від стартапів з України, з них було відібрано 300. З цього числа, своєю чергою, спочатку планували відібрати 50, проте стартапи були настільки хорошими, що ми сказали: давайте хоча б спробуємо підтримати більше», — сказав він.

Крамарз не назвав точної кількості відібраних компаній, проте зазначив, що їх не могло бути 100 чи 200, оскільки у такому разі програма фінансової підтримки для кожної компанії була б дуже низькою.

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Представник корпорації також повідомив про запуск навчальної програми онлайн від Google для осіб, які втратили через війну роботу, але залишилися в Україні та готові працювати. За три тижні через програму пройшли 32 тис. осіб. та від 10% з них було отримано позитивні відгуки.

Google також підтримує жінок своїм Founders Fund with women's, метою якого є зрівняти шанси для всіх.

Крім того, 60 засновників стартапів з України та Білорусі приймають на своїй базі Startups Campus Google у Варшаві.

Kramarz висловив сподівання, що після війни екосистеми Польщі, України та Британії працюватимуть ще у більшому єднанні, ніж зараз.