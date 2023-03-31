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31 березня 2023, 18:00 Читать на русском

До держбюджету України від Канади надійшло $1,8 мільярда

До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) кредиту на пільгових умовах за другою додатковою угодою. Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

До державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) кредиту на пільгових умовах за другою додатковою угодою.
Фото: pixabay.com

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«Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України — сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Деталі кредиту

Додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка — 1,5% річних.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що Світовий банк у межах відкритої 2019 року на $200 млн програми «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України» дозволив використати $132 млн, що залишилися, на поліпшення доступу аграріїв до фінансування через програми «5−7−9» і часткового гарантування кредитів для малих фермерських господарств, підтримки садівництва.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
Lolik1837
Lolik1837
31 березня 2023, 18:06
#
Как-то и «помощью» это не назвать. Сколько у нас такой «помощи» (кредитов) уже? 100 млрд? 200? Как отдавать то будем?
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0
youknow
youknow
31 березня 2023, 19:41
#
Гарні новини.
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