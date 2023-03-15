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15 березня 2023, 12:34 Читать на русском

Три країни ЄС закликали знизити граничну ціну на російську нафту майже на 15%

Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт на російську нафту, встановлений у грудні на рівні $60 за барель, до не більше ніж $51,45. Вони стверджують, що це буде на 5% нижче ринкових цін, повідомляє Bloomberg.

Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт на російську нафту, встановлений у грудні на рівні $60 за барель, до не більше ніж $51,45.
Фото: slovoidilo.ua

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Зазначається, що верхня межа на ціни на нафту має подвійну мету: спробувати зберегти потік російської нафти, а також обмежити дохід Москви від експорту.

Згідно з підрахунками трьох східноєвропейських країн, доходи Росії від продажу нафти в січні становили $13 млрд, запропоноване зниження ліміту ціни знизило б їх на $650 млн.

Три держави вже давно закликають до більш жорсткого підходу до санкцій проти Москви. Подібні вимоги щодо більш жорсткого обмеження на переговорах минулого року залишилися непочутими, оскільки США хотіли, щоб обмеження було встановлено на рівні, який дозволив би російській нафті продовжувати надходити на світові ринки.

Читайте також: Обхід санкцій ЄС: Російську нафту перевантажують для продажу біля узбережжя Греції — Bloomberg

Блоку потрібна одностайна підтримка національних урядів, щоб затвердити зміни, створюючи основу для гарячих переговорів.

Представники 27 держав-членів блоку мають почати обговорення в середу щодо перегляду стелі цін на нафту, яку «Велика сімка» та ЄС запровадили наприкінці минулого року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Rubi0
Rubi0
15 березня 2023, 12:37
#
По факту только одна Польща… Заявления Литвы и Эстонии примерно как заявления мера Харькова или Одессы с таким же кол-вом населения в 1 млн человек
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0
neverice
neverice
15 березня 2023, 13:26
#
Подивимось… Сам факт можливості перегляду стелі цін є обнадійливим. А враховуючи, що ринкові ціни нижче за ту стелю — є дуже велика ймовірність того, що її знизять, незалежно від кількості населення в Литві та Естонії.
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