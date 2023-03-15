Три країни ЄС закликали знизити граничну ціну на російську нафту майже на 15%

Естонія, Литва та Польща запропонували знизити ліміт на російську нафту, встановлений у грудні на рівні $60 за барель, до не більше ніж $51,45. Вони стверджують, що це буде на 5% нижче ринкових цін, повідомляє Bloomberg.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що верхня межа на ціни на нафту має подвійну мету: спробувати зберегти потік російської нафти, а також обмежити дохід Москви від експорту.

Згідно з підрахунками трьох східноєвропейських країн, доходи Росії від продажу нафти в січні становили $13 млрд, запропоноване зниження ліміту ціни знизило б їх на $650 млн.

Три держави вже давно закликають до більш жорсткого підходу до санкцій проти Москви. Подібні вимоги щодо більш жорсткого обмеження на переговорах минулого року залишилися непочутими, оскільки США хотіли, щоб обмеження було встановлено на рівні, який дозволив би російській нафті продовжувати надходити на світові ринки.

Читайте також: Обхід санкцій ЄС: Російську нафту перевантажують для продажу біля узбережжя Греції — Bloomberg

Блоку потрібна одностайна підтримка національних урядів, щоб затвердити зміни, створюючи основу для гарячих переговорів.

Представники 27 держав-членів блоку мають почати обговорення в середу щодо перегляду стелі цін на нафту, яку «Велика сімка» та ЄС запровадили наприкінці минулого року.