Курс валют на 31 березня: долар та євро на готівковому ринку подешевшали

У п'ятницю, 31 березня, курс долара на готівковому ринку у купівлі не змінився, а у продажу знизився на 5 копійок. Євро подешевшало на 2 копійки у купівлі та на 10 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу подешевшав на 5 копійок. Курс євро зріс на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,00 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−38,00, євро — 40,85−41,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,87−40,26 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безплатний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.