Розширення грантової програми «єРобота». Вона включатиме окремі напрями для ветеранського бізнесу

Кабінет міністрів розширив програму безповоротних грантів «єРобота» окремими напрямками для ветеранського бізнесу. Ветерани та члени їхніх родин зможуть отримати гранти на запуск власної справи в будь-якій сфері. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram .

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Що пропонується

250 тис. грн на власний бізнес за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця.

на власний бізнес за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця. 500 тис. грн гранту , який може отримати член родини учасника бойових дій, за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування 70% на 30%.

, який може отримати член родини учасника бойових дій, за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування 70% на 30%. 1 млн грн гранту, який може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова — створити від 4 робочих місць, із яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Співфінансування 70% на 30%.

«Всі заявки на гранти прийматимуться через Дію. Все буде просто, зрозуміло та зручно», — наголосив прем'єр.

Нагадаємо

Уряд запустив грантову програму «єРобота» у липні минулого року. Станом на 26 березня українцям видано вже майже 2,5 млрд грн.