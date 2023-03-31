Кабінет міністрів розширив програму безповоротних грантів «єРобота» окремими напрямками для ветеранського бізнесу. Ветерани та члени їхніх родин зможуть отримати гранти на запуск власної справи в будь-якій сфері. Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram.
Розширення грантової програми «єРобота». Вона включатиме окремі напрями для ветеранського бізнесу
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Що пропонується
- 250 тис. грн на власний бізнес за умови створення в цьому бізнесі щонайменше одного робочого місця.
- 500 тис. грн гранту, який може отримати член родини учасника бойових дій, за умови створення в новому бізнесі щонайменше двох робочих місць. Співфінансування 70% на 30%.
- 1 млн грн гранту, який може отримати учасник бойових дій, якщо він до цього вже був підприємцем та не менш ніж 3 роки був зареєстрований як ФОП. Головна умова — створити від 4 робочих місць, із яких щонайменше два передбачені для ветеранів або осіб з інвалідністю внаслідок війни. Співфінансування 70% на 30%.
«Всі заявки на гранти прийматимуться через Дію. Все буде просто, зрозуміло та зручно», — наголосив прем'єр.
Нагадаємо
Уряд запустив грантову програму «єРобота» у липні минулого року. Станом на 26 березня українцям видано вже майже 2,5 млрд грн.
Джерело: Мінфін
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