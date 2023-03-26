У межах програми «єРобота» видали вже 2,5 мільярда грантів — Шмигаль

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«Держава надає кошти для старту та розвитку власної справи. Бізнес створює робочі місця, платить податки, експортує продукцію, інвестує власні кошти, відновлює економіку. Вже майже 2,5 млрд гривень виділено. Сотні нових бізнесів працюють. Тисячі людей отримали роботу», — сказав Шмигаль.

За його словами, уряд і надалі створюватиме можливості, аби в Україні було більше успішних приватних бізнесів.

Як повідомляв Укрінформ, 20 березня стартувала четверта хвиля прийому запитів на участь у програмі «єРобота» від представників бізнесу.

У липні минулого року КМУ запустив цю грантову програму.