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29 березня 2023, 18:24 Читать на русском

Перевірки та штрафи повертаються. Чого очікувати бізнесу з 1 липня

Податкову систему України з 1 липня повернуть до того стану, як вона функціонувала до початку війни. Повернуться податкові перевірки та штрафи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева.

Податкову систему України з 1 липня повернуть до того стану, як вона функціонувала до початку війни.
Фото: focus.ua

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Що очікувати бізнесу

Як зазначив Гетманцев, «в середньому на місяць збираємо податків 80 млрд гривень, а на війну ми витрачали 130 млрд гривень».

«Тобто решту ми збираємо за рахунок запозичень, облігацій. Наші партнери не дають грошей на безпеку та оборону, це ті гроші, які ми повинні збирати всередині країни», — сказав він.

Гетманцев повідомив, що конкретно пропонується скасування 2% податку з обороту, який ввели навесні минулого року та який є альтернативою загальній системі оподаткування.

«Ми вважаємо, що він відіграв свою роль і погоджуємося з МВФ, що його наразі треба скасовувати з 1 липня», — сказав депутат з президентської фракції.

За його словами, крім цього, це відновлення документальних перевірок на тих територіях, де не йдуть бойові дії та відновлення покарань за невиконання податкових обов'язків на тих територіях, де не йдуть військові дії.

«Власне цим і приводиться система податкова до того стану, тих правил, які існували в мирний час до початку активної фази війни», — сказав Гетманцев.

Нагадаємо

Кабінет міністрів подав до Верховної ради проєкт закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+30
SZlats
SZlats
29 березня 2023, 19:08
#
Гетманцев не убиваемый … за год войны как была совковая система так и осталась какие там реформы с учетом реалий войны патенты на деятельность, а зачем одним словом мрак и кассовый фетешизм))))))
+
+30
mariupol2023
mariupol2023
29 березня 2023, 19:53
#
Просто нечисть… закончится война, таких, как Гетманцев будут вешать на столбах
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 березня 2023, 20:00
#
Поэтому криворожские будут тянуть с ней как можно дольше. Роман 1984.
+
+15
xsw341
xsw341
29 березня 2023, 20:02
#
Пусть с себя сначала начнут и уберут все воровские схемы
+
+15
zevs1
zevs1
29 березня 2023, 20:05
#
Гетманцев открывает охоту, дата названа.
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