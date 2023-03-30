Суд у Франції відмовив в екстрадиції Жеваго в Україну

Суд у французькому місті Шамбері відмовив Україні в екстрадиції бізнесмена Костянтина Жеваго. Про це повідомила його пресслужба, пише liga.net.

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«Це підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необгрунтованість висунутих звинувачень. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи та будуть дотримуватися закону у подальшому розгляді цієї справи», — заявив Жеваго.

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Нагадаємо

28 грудня 2022 року за запитом Державного бюро розслідувань (ДБР) французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному французькому курорті Куршевель.

9 жовтня 2019 року ДБР оголосило Жеваго в національний розшук у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».

11 жовтня НАБУ повідомило ексдепутату про нову підозру через недостовірне декларування у 2015—2017 роках на суму понад 19 млн грн.

3 грудня суд дозволив арештувати Жеваго, який підозрюється у розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси та кредит». Жеваго також знаходиться в міжнародному розшуку.