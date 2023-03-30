Відтепер клієнти можуть викликати кур'єра на будь-яку польську адресу, щоб відправити документи або посилки до 30 кг в Україну. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.
Нова пошта запустила послугу адресного забору посилок у Польщі
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Деталі
Послуга діє по всій території Польщі, навіть у тих містах, де немає відділень Nova Post. Вартість виклику кур'єра становить 43 грн (5 PLN), які оплачуються додатково до послуги доставки.
Замовлення адресного забору
Щоб замовити адресний забір, потрібно:
- 1. Заповнити заявку на сайті.
- 2. Оплатити доставку на сайті.
- 3. Перевірити вміст посилки на наявність заборонених товарів та самостійно запакувати. Важливо, кур'єр не перевіряє вміст відправлення. Але якщо під час перевірки митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені або вся посилка повернеться відправнику. При цьому усі витрати за повернення сплачує відправник.
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Після оформлення заявки на сайті із відправником зв’яжеться оператор контакт-центру Nova Post для перевірки даних та узгодження дати прибуття кур'єра.
Кур'єрська служба працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00.
Нагадаємо
З України у Польщу також можна відправити Новою поштою на будь-яку польську адресу, у відділення Nova Post або поштомат.
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