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30 березня 2023, 14:01 Читать на русском

Нова пошта запустила послугу адресного забору посилок у Польщі

Відтепер клієнти можуть викликати кур'єра на будь-яку польську адресу, щоб відправити документи або посилки до 30 кг в Україну. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Відтепер клієнти можуть викликати кур'єра на будь-яку польську адресу, щоб відправити документи або посилки до 30 кг в Україну.
Фото: Нова пошта

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Деталі

Послуга діє по всій території Польщі, навіть у тих містах, де немає відділень Nova Post. Вартість виклику кур'єра становить 43 грн (5 PLN), які оплачуються додатково до послуги доставки.

Замовлення адресного забору

Щоб замовити адресний забір, потрібно:

  • 1. Заповнити заявку на сайті.
  • 2. Оплатити доставку на сайті.
  • 3. Перевірити вміст посилки на наявність заборонених товарів та самостійно запакувати. Важливо, кур'єр не перевіряє вміст відправлення. Але якщо під час перевірки митна служба у посилці виявить заборонені товари, то вони будуть вилучені або вся посилка повернеться відправнику. При цьому усі витрати за повернення сплачує відправник.

Читайте також: Нова пошта безкоштовно повертатиме товар, який не підійшов покупцеві

Після оформлення заявки на сайті із відправником зв’яжеться оператор контакт-центру Nova Post для перевірки даних та узгодження дати прибуття кур'єра.

Кур'єрська служба працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00.

Нагадаємо

З України у Польщу також можна відправити Новою поштою на будь-яку польську адресу, у відділення Nova Post або поштомат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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