Нова пошта безкоштовно повертатиме товар, який не підійшов покупцеві

Нова пошта запустила сервіс «Легке повернення». Він дозволяє безплатно повернути продавцеві посилку з товаром, який не підійшов, упродовж 14 днів після отримання. Про це повідомляється на сайті Нової пошти.

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Що відомо про послугу

В компанії наголосили, що здійснюють лише доставлення, тому перед відправленням посилки покупцю обов’язково потрібно зв’язатися із продавцем, домовитися про повернення товару та коштів.

Сервіс «Легке повернення» доступний лише в мобільному додатку та онлайн-кабінеті на сайті. Повернути безплатно можна документи або посилки до 30 кг. А для повернення вантажних відправлень діють звичайні тарифи.

Повернути товар можна протягом 14 днів після його отримання, попередньо узгодивши це з продавцем. Товар обов’язково повинен мати фірмове пакування, товарний вигляд і бути з усіма бирками.

Однак сервіс може бути недоступним, якщо за посилкою були замовлені послуги «Переадресація», «Повернення» або продавець заблокував таку можливість. Також деякі товари не підлягають поверненню відповідно до законодавства — наприклад білизна, купальники, ліки тощо.