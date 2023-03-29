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29 березня 2023, 8:45 Читать на русском

Нова пошта безкоштовно повертатиме товар, який не підійшов покупцеві

Нова пошта запустила сервіс «Легке повернення». Він дозволяє безплатно повернути продавцеві посилку з товаром, який не підійшов, упродовж 14 днів після отримання. Про це повідомляється на сайті Нової пошти.

Нова пошта запустила сервіс «Легке повернення».
Фото: pmg.ua

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Що відомо про послугу

В компанії наголосили, що здійснюють лише доставлення, тому перед відправленням посилки покупцю обов’язково потрібно зв’язатися із продавцем, домовитися про повернення товару та коштів.

Сервіс «Легке повернення» доступний лише в мобільному додатку та онлайн-кабінеті на сайті. Повернути безплатно можна документи або посилки до 30 кг. А для повернення вантажних відправлень діють звичайні тарифи.

Повернути товар можна протягом 14 днів після його отримання, попередньо узгодивши це з продавцем. Товар обов’язково повинен мати фірмове пакування, товарний вигляд і бути з усіма бирками.

Однак сервіс може бути недоступним, якщо за посилкою були замовлені послуги «Переадресація», «Повернення» або продавець заблокував таку можливість. Також деякі товари не підлягають поверненню відповідно до законодавства — наприклад білизна, купальники, ліки тощо.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+13
bonv
bonv
29 березня 2023, 10:28
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