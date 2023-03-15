Гетманцев визнав свої промахи при створенні БЕБ

Перезавантаження Бюро економічної безпеки має виправити дві помилки, які були допущені Верховною Радою при створенні цього органу: проведення конкурсу без участі міжнародних експертів і без люстрації колишніх працівників податкової міліції. Про це в інтерв'ю LIGA.net розказав голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев .

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Створення БЕБ — помилка

«Щодо міжнародників я вважав, що ми достатньо зрілі, аби зробити все самостійно. Я помилявся. Це дійсно помилка. Там загалом було дві помилки. Ця і ще була правка від мого колеги Ярослава Железняка про недопущення до конкурсу експрацівників податкової міліції. Я виступив проти, бо вважав це неконституційним», — сказав Гетманцев.

Депутат вважає, що на ухвалення законопроєкту знадобиться від двох до трьох місяців.

«Окремі положення законопроєкту (щодо згаданої вами люстрації) потребують дискусії та можуть бути доопрацьовані», — сказав він.

Читайте: Реформа податкової міліції, внаслідок якої було створено БЕБ, провалилась — Гетманцев

Гетманцев вважає, що за цей час БЕБ не встигне довести свою ефективність.

«Я хочу бути справедливим. Загалом діяльність БЕБ є абсолютно негативною, але в частині зерна, грального бізнесу та нещодавніх обшуків на одному тютюновому заводі я бачу перші паростки ефективності. [Але] якщо там є один ефективний заступник, який щось робить, це не означає, що ми маємо залишити інших людей зі старою свідомістю», — сказав депутат.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки (БЕБ) незадовільною. За таке рішення проголосували 17 членів комітету.

Раніше голова Фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що Реформа податкової міліції, внаслідок якої було створено БЕБ, провалилась.

Керівник БЕБ Вадим Мельник на свій захист каже, що йому бракувало часу та грошей для втілення реформи. А також похвалився позитивними відгуками в ЗМІ і прокачаними соцмережами бюро.