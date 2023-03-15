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15 березня 2023, 8:15 Читать на русском

Гетманцев визнав свої промахи при створенні БЕБ

Перезавантаження Бюро економічної безпеки має виправити дві помилки, які були допущені Верховною Радою при створенні цього органу: проведення конкурсу без участі міжнародних експертів і без люстрації колишніх працівників податкової міліції. Про це в інтерв'ю LIGA.net розказав голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки має виправити дві помилки, які були допущені Верховною Радою при створенні цього органу: проведення конкурсу без участі міжнародних експертів і без люстрації колишніх працівників податкової міліції.
Фото: hyser.com.ua

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Створення БЕБ — помилка

«Щодо міжнародників я вважав, що ми достатньо зрілі, аби зробити все самостійно. Я помилявся. Це дійсно помилка. Там загалом було дві помилки. Ця і ще була правка від мого колеги Ярослава Железняка про недопущення до конкурсу експрацівників податкової міліції. Я виступив проти, бо вважав це неконституційним», — сказав Гетманцев.

Депутат вважає, що на ухвалення законопроєкту знадобиться від двох до трьох місяців.

«Окремі положення законопроєкту (щодо згаданої вами люстрації) потребують дискусії та можуть бути доопрацьовані», — сказав він.

Читайте: Реформа податкової міліції, внаслідок якої було створено БЕБ, провалилась — Гетманцев

Гетманцев вважає, що за цей час БЕБ не встигне довести свою ефективність.

«Я хочу бути справедливим. Загалом діяльність БЕБ є абсолютно негативною, але в частині зерна, грального бізнесу та нещодавніх обшуків на одному тютюновому заводі я бачу перші паростки ефективності. [Але] якщо там є один ефективний заступник, який щось робить, це не означає, що ми маємо залишити інших людей зі старою свідомістю», — сказав депутат.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав роботу керівництва Бюро економічної безпеки (БЕБ) незадовільною. За таке рішення проголосували 17 членів комітету.

Раніше голова Фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що Реформа податкової міліції, внаслідок якої було створено БЕБ, провалилась.

Керівник БЕБ Вадим Мельник на свій захист каже, що йому бракувало часу та грошей для втілення реформи. А також похвалився позитивними відгуками в ЗМІ і прокачаними соцмережами бюро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 8

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 березня 2023, 8:46
#
ОШУИТЕЛЬНО !!! А во сколько, как реально так и перспективно, Украина потеряла от таких «ошибок» ?
И кто последний выгодополучатель от таких «ошибок»? Или человек с ученной степенью, на такой должности просто так делает ошибки?
+
+15
yarg
yarg
15 березня 2023, 8:59
#
Так еще и до ДБР доберутся…
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0
Ivn
Ivn
15 березня 2023, 9:08
#
Лол
+
0
brigadirius
brigadirius
15 березня 2023, 9:24
#
Щипачу БЕБ просто стало менше заносить чим до цього заносила податкова міліція.Тому і критика. Але це не через зміну вивіски. Просто з початком серйозних бойових дій доїти бізнес стало важче.
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0
MudraRada
MudraRada
15 березня 2023, 13:26
#
Як то кажуть: визнання проблеми, це вже половина успіху. Дуже хотілось би, щоб не тільки ця помилка була швидко виправлена, але і в майбутньому ми зважали на цей досвід та більше не допускали такого.
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+15
IhorKin
IhorKin
15 березня 2023, 14:49
#
Ой, а що сталося? Невже прозріваємо? Тоді якраз вчасно сказати, що вся його діяльність в Верховній Раді була помилкою і «абсолютно негативною». І, щоб зовсім не розвалити податкову і митну політику якраз вчасно написати заяву і тихо піти за станом здоров"я чи сімейними обставинами. Чи, може, президент, як з Рєзніковим, не дозволяє?
+
0
yarg
yarg
15 березня 2023, 14:51
#
Пусть сначала фопню ликвидирует — а потом и идет. хоть одно благое дело у него будет.
+
+15
IhorKin
IhorKin
15 березня 2023, 14:51
#
Ой забув, дуже класні для нього вакансії є: послом в Африку — от там можна розвернутися на повну.
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