Японія надасть Україні $400 мільйонів на відновлення

Японія виділяє $400 млн на відновлення України. Кошти будуть виділені в межах Програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«За ці гроші планується закупити обладнання та послуги, необхідні для відбудови», — йдеться в повідомленні.

Відповідні документи підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

«Тільки з початку цього року Україна та Японія домовились про виділення на потреби відновлення України понад $650 млн. Завдяки цим коштам ми отримуємо можливість оперативно відновлювати критичну інфраструктуру, покращувати економічну ситуацію в громадах та створювати умови для повернення українців додому», — зазначив Кубраков.

Читайте також: До держбюджету України надійшов грант від США у розмірі $1,25 мільярда

Також в Міністерстві інфраструктури зазначили, що рішення про виділення $400 млн буде найближчим часом фіналізовано укладенням відповідної грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), яке координує офіційну допомогу уряду Японії іншим державам.

Уряд Японії також виділить $70 млн грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН.