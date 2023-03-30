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30 березня 2023, 12:02 Читать на русском

Японія надасть Україні $400 мільйонів на відновлення

Японія виділяє $400 млн на відновлення України. Кошти будуть виділені в межах Програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Японія виділяє $400 млн на відновлення України.
Фото: armyinform.com.ua

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«За ці гроші планується закупити обладнання та послуги, необхідні для відбудови», — йдеться в повідомленні.

Відповідні документи підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

«Тільки з початку цього року Україна та Японія домовились про виділення на потреби відновлення України понад $650 млн. Завдяки цим коштам ми отримуємо можливість оперативно відновлювати критичну інфраструктуру, покращувати економічну ситуацію в громадах та створювати умови для повернення українців додому», — зазначив Кубраков.

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Також в Міністерстві інфраструктури зазначили, що рішення про виділення $400 млн буде найближчим часом фіналізовано укладенням відповідної грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), яке координує офіційну допомогу уряду Японії іншим державам.

Уряд Японії також виділить $70 млн грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Сергій Т
Сергій Т
30 березня 2023, 12:15
#
В адекватності Японії сумнівів немає.
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