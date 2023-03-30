Курс валют на 30 березня: долар на готівковому ринку подешевшав на 25 копійок

У четвер, 30 березня, курс долара на готівковому ринку знизився на 15 копійок у купівлі та на 25 копійок у продажу. Євро в покупці подешевшало на 10 копійок у покупці, а у продажу не змінилось.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

В обмінниках долар подешевшав на 5 копійок у купівлі та продажу. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу знизився на 1 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,50−38,10 грн. Євро купують за 40,40 грн, а продають за 41,10 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,75−37,95, євро — 40,70−40,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,66−40,05 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безплатний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.