Швейцарія приєдналася до десятого пакета санкцій ЄС проти Росії

Влада Швейцарії запровадила слідом за ЄС 10-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Федеральна рада запровадила нові обмеження проти Росії, вживши заходів, нещодавно вжитих ЄС у рамках 10-го пакета санкцій», — йдеться в повідомленні.

Швейцарські заходи набрали чинності з 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) 29 березня.

Санкції

Зокрема, зазначено в повідомленні, йдеться про:

заборону для громадян РФ обіймати посади у відомствах, що керують життєво важливою інфраструктурою у Швейцарії,

посилення заходів контролю та обмежень щодо, зокрема, товарів подвійного призначення.

Водночас влада Швейцарії «створила можливість дозволяти надання активів або економічних ресурсів фізособі або юрособі, компанії або організації, які перебувають під санкціями, якщо цього вимагає захист інтересів Швейцарії».

25 лютого на тлі продовження РФ повномасштабної війни проти України ЄС ухвалив пакет санкцій, який включає обмеження проти трьох російських банків, на імпорт асфальту, синтетичного каучуку, забороняє транзит через Росію товарів і технологій подвійного призначення, а також обмеження на адресу семи іранських виробників БПЛА.

З метою «гарантії ефективності впроваджених заборон на заморожені авуари» ЄС також вирішив «зобов'язати надавати більш детальні декларації про належні внесеним до списку особам і організаціям фонди та економічні ресурси, які було заморожено або піддано будь-якому переміщенню незадовго до занесення до переліку».

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Крім того, Рада ЄС ввела нові зобов'язання «повідомляти інформацію державам-членам і Європейській комісії про іммобілізовані резерви та активи Центрального банку Росії».

Пакет санкцій охоплює обмеження на експорт важливих технологій і промислових товарів, зокрема, електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, наприклад, снігоходів, деталей машин, запчастин для них, будівельних товарів і конструкцій, товарів, що використовуються в авіаційній промисловості.

Рада також ввела заборону на надання потужностей для зберігання газу (за винятком частини, що належить до об'єктів ЗПГ) громадянам Росії, щоб захистити безпеку постачання газу в ЄС і «уникнути використання Росією своїх постачань газу як зброї і ризиків маніпулювання ринком».

Крім того, ЄС заборонив транзит через Росію товарів і технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС.

Крім цього, введено заборону на участь громадян Росії в органах управління компаній критично важливої інфраструктури в державах-членах ЄС.

Ще один новий обмежувальний захід передбачає, що експлуатанти повітряних суден повинні будуть повідомляти про нерегулярні рейси між ЄС і Росією безпосередньо або через треті країни свої національні компетентні органи.