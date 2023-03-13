Індія вирішила дотримуватися санкцій проти Росії

Індія не порушуватиме західні санкції проти Росії, включаючи стелю цін на російську нафту на рівні $60. Про це пише Bloomberg.

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Санкції проти РФ

Як пише видання, влада країни вже неофіційно попросила банки і трейдерів дотримуватися обмежень.

У рамках зустрічі міністрів країн G-20 у Делі індійська влада обговорила це питання з колегами зі США та інших країн G-7.

За словами співрозмовників агентства, представники західних країн залишилися задоволеними результатами переговорів.

З початку війни в Україні Індія та Китай стали найбільшими покупцями російської нафти. При цьому ще за рік до того Індія практично не купувала російську нафту, а сьогодні цей ринок став одним із ключових для Москви. За тиждень із 17 по 24 лютого країна імпортувала 0,81 млн барелів нафти на день із Росії, писав Bloomberg. Більше закуповував лише Китай — 1,1 млн барель на день. Загалом через рік після вторгнення морський експорт сирої нафти з Росії виявився близьким до рекорду початку війни.

На початку березня високопосадовець Держдепартаменту США заявив Bloomberg, що задоволений рішенням Індії купувати у Росії нафту за ціною, нижчою від стелі. За його словами, закупівля нафти у Росії є постійною темою переговорів між США та Індією, тому що Вашингтон хоче позбавити РФ доходів, необхідних Москві для ведення війни в Україні. Він додав, що адміністрація Байдена продовжить обговорювати закупівлю Індією російської нафти з урядовцями.

Індійські імпортери російської нафти все частіше мають проблеми при здійсненні угод. Керівникам нафтопереробних заводів доводиться доводити західним банкам, що де вони порушують стеля ціни нафту.

Банки вимагають все більше доказів та додатково перевіряють контрактні документи, а також інформацію про доставку та страхування, повідомляв Bloomberg.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 5 грудня, набуло чинності ембарго на морські постачання російської нафти до країн ЄС. Також почала діяти стеля цін на нафту з РФ, запроваджена Європейським Союзом, G7 та Австралією.