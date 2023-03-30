Німеччина надасть Україні додаткові 12 мільярдів євро на військову підтримку

Уряд Німеччини погодився надати Україні додаткові 12 млрд євро військової підтримки. Про це повідомляє Reuters.

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Деталі

Додаткове фінансування включає 3,2 млрд євро, які будуть виплачені у 2023 році, і кредитні лінії на період між 2024 і 2032 роками на суму приблизно 8,8 млрд євро.

«На ці гроші Україна зможе напряму купувати озброєння за підтримки німецького уряду. Важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — йдеться в заяві представників коаліційного уряду Німеччини в бюджетному комітеті Бундестагу.

З початку повномасштабного російського вторгнення уряд Німеччини виділив на підтримку України понад 14,2 млрд євро.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що США до вересня планують передати Україні допомогу на $7,4 млрд.