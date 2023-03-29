Україні дозволили імпортувати більше електроенергії

Європейське енергооб'єднання ENTSO-E ухвалило рішення про збільшення імпорту потужностей в Україну до 850 МВт з поточних 700 МВт. Про це заявила комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон на пресконференції після засідання Енергетичної ради, повідомляється на сайті Єврокомісії.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ми зустрілися з українським міністром енергетики Галушенком. Він був тут особисто, попри дуже складні обмеження на поїздки. Зі свого боку, ми підтвердили нашу непохитну підтримку Україні, а також обговорили конкретні шляхи продовження демонстрації нашої солідарності в найближчі місяці.

Буквально сьогодні вранці ENTSO-E прийняла рішення про подальше збільшення імпортних потужностей до 850 МВт з нинішніх 700 МВт. Це лише один крок, але очевидно, що це прогрес", — заявила Сімсон.

Читайте також: Дефіциту електроенергії в Україні протягом найближчих пів року не очікується

Комісар з питань енергетики також поінформувала міністрів про план постачання сонячних панелей в Україну, щоб забезпечити електропостачання лікарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури, в разі якщо Росії тимчасово вдалося зруйнувати деякі з'єднання з мережею.

Нагадаємо

Синхронізація української енергосистеми з енергосистемою Європи відбулась 16 березня 2022 року. Енергосистема України приєдналась до мережі ENTSO-E разом з енергосистемою Молдови.