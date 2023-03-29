АктаБанк повністю ліквідували

Фонд гарантування вкладів фізосіб завершив ліквідацію комерційного банку АктаБанк із Дніпра. У межах виплат гарантованого відшкодування вкладники АктаБанку отримали понад 565 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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НБУ визнав АктаБанк неплатоспроможним у вересні 2014 року, процедура ліквідації розпочалася із січня 2015 року.

За результатами позапланових перевірок у Нацбанку заявляли, що банк не виконує вимог законодавства у питаннях запобігання та протидії відмиванню доходів. Зокрема, банк у період з 2012 до 2014 року перевів у готівку валюти на 65 млрд грн в еквіваленті.

Процедура ліквідації мала завершитися у 2018 році, але її продовжували.

За даними НБУ, власниками банку зазначено офшорну компанію з Британських Віргінських островів Онора Холдінгс, Артур Єрмолаєв (син бізнесмена Вадима Єрмолаєва), а також низку міноритарних акціонерів.

Наразі Артур Єрмолаєв обіймає посаду віцепрезидента Федерації кіберспорту України.