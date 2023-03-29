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29 березня 2023, 15:51 Читать на русском

АктаБанк повністю ліквідували

Фонд гарантування вкладів фізосіб завершив ліквідацію комерційного банку АктаБанк із Дніпра. У межах виплат гарантованого відшкодування вкладники АктаБанку отримали понад 565 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Фонд гарантування вкладів фізосіб завершив ліквідацію комерційного банку АктаБанк із Дніпра.

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НБУ визнав АктаБанк неплатоспроможним у вересні 2014 року, процедура ліквідації розпочалася із січня 2015 року.

За результатами позапланових перевірок у Нацбанку заявляли, що банк не виконує вимог законодавства у питаннях запобігання та протидії відмиванню доходів. Зокрема, банк у період з 2012 до 2014 року перевів у готівку валюти на 65 млрд грн в еквіваленті.

Процедура ліквідації мала завершитися у 2018 році, але її продовжували.

За даними НБУ, власниками банку зазначено офшорну компанію з Британських Віргінських островів Онора Холдінгс, Артур Єрмолаєв (син бізнесмена Вадима Єрмолаєва), а також низку міноритарних акціонерів.

Наразі Артур Єрмолаєв обіймає посаду віцепрезидента Федерації кіберспорту України.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
29 березня 2023, 16:45
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Бах
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2023, 18:14
#
НБУ визнав АктаБанк неплатоспроможним у вересні 2014 року,
процедура ліквідації розпочалася із січня 2015 року.

Ліквідація закінчилась у березні 2023 року, хоча законодавчо
встановлений термін ліквідації такого малого банку
повинен бути не більше 3-х років…

Вісім років ликвідатор отримував пристойну зарплатню тільки за те,
що приходив на роботу пару днів на місяць і так всі вісім років поспіль…
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Qwerty1999
Qwerty1999
29 березня 2023, 19:42
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Прикольный был банк, особенно когда ежедневно
продавал одним и тем же трём физлицам
по миллиону баксов наличными…
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