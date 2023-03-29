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29 березня 2023, 14:05 Читать на русском

Нацполіція затримала шахраїв, які дроном викрадали гроші при «обміні валют» (відео)

Поліцейські викрили групу шахраїв, які за допомогою дрона викрадали гроші під час «обміну валют». Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Поліцейські викрили групу шахраїв, які за допомогою дрона викрадали гроші під час «обміну валют».
Фото: npu.gov.uа

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Схема злочинців

Зловмисники брали в оренду приміщення під нібито пункт обміну валют і відразу проводили «ремонт»: робили отвір у стелі для квадрокоптера та ще один — у стіні для втечі «касира».

Поліцейські затримали зловмисників під час спроби ошукати чергового клієнта. Сума збитків, завдана трьом потерпілим, становить майже 50 тисяч євро та 25 тисяч доларів США.

Де працювала група шахраїв

Шахраї діяли в різних областях держави. До складу злочинної групи входило п’ятеро осіб: троє чоловіків і двоє жінок, які чітко розподілили між собою «функції».

Діяли фігуранти за завчасно розробленою схемою: в мережі Інтернет розміщували оголошення з пропозицією придбати іноземну валюту за вигіднішим курсом, ніж в інших обмінниках. При цьому їх цікавили лише великі суми.

Зловмисники домовлялися про зустріч із потенційним покупцем, потім брали в оренду приміщення для «облаштування» обмінного пункту. У підготовленому МАФі вони робили спеціальний «ремонт».

Так у приміщенні з’являлося два отвори: в стелі — для квадрокоптера, за допомогою якого викрадали гроші, і в стіні — для втечі «працівниці».

Коли «касирка» отримувала гроші для обміну, відразу телефонувала «керівнику» з проханням «відкрити сейф» — це і був сигнал для спільника-оператора безпілотника. Потім вона перекладала гроші в сітку, прикріплену до дрона, і знову телефонувала «керівнику», але цього разу просила «закрити сейф»: після цих слів безпілотник із грішми зникав, а працівниця «обмінника» втікала через «запасний вихід». Тільки тоді клієнт розумів, що його ошукали.

Поліцейські затримали фігурантів під час чергової спроби шахрайства. Дрон із грішми, які вони намагалися привласнити, вдалося посадити.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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