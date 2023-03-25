Фінська технологічна компанія Nokia приєдналася до Дія.City. Про це повідомив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в Telegram .

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«Резидентство надасть компанії найкращі правові й податкові умови, інструменти для залучення венчурних інвестицій та захист прав на інтелектуальну власність. Тепер компанія зможе активніше розвиватися в Україні та сприяти розвитку цифрової економіки», — заявив Федоров.

Наразі Nokia займається виробленням телекомунікаційного обладнання, зокрема 5G.

Федоров також зазначив, що команда Мінцифри співпрацює з Nokia у сфері розвитку інтернету і зв’язку. Компанія раніше передала 5000 роутерів для українських шкіл, які допомагають дітям продовжувати навчання в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що за рік роботи податкового простору для ІТ-компаній «Дія.City» до нього приєдналося понад 430 резидентів, було сплачено понад 4 млрд грн податків.

З 8 лютого 2022 року в Україні запрацював спеціальний правовий режим «Дія.City», який розроблено для розвитку IT-галузі. ​

Участь в «Дія City» дозволяє компаніям платити 5% -вий податок на доходи фізосіб, мінімальний ЄСВ (зараз 1320 грн в місяць), військовий збір 1,5% і на вибір 18% -вий податок на прибуток або податок на виведений капітал 9%.

Середньомісячна зарплата співробітника «Дія City» повинна складати 1200 євро у гривневому еквіваленті. Стартапам можна платити такі зарплати не відразу, а через рік. Компанія може залучати працівників до штату як ФОП і на контрактній основі.