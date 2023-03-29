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29 березня 2023, 16:37 Читать на русском

В Мінфіні не бачать валютних ризиків в Україні цього року

Україна максимально наблизилась до покриття бюджетних потреб на цей рік. Якщо міжнародні партнери виконають зобов’язання, країна зможе профінансувати потреби. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Україна максимально наблизилась до покриття бюджетних потреб на цей рік.
Фото: freepik.com

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Під час зустрічі з членами ЄБА Марченко зазначив, що завдяки підтримці партнерів, попит і пропозиція валюти виглядаються стабільно. Тож міністр не бачить валютних ризиків.

Він наголосив, що було проведено колосальну роботу та, як результат, узгоджено програму підтримки від МВФ на чотири роки, хоча дискусії були непростими.

Нова програма МВФ відрізняється від попередніх

За словами Марченка, програма відрізняється від попередніх, адже вперше МВФ запровадив програму для країни, що знаходиться у стані війни.

Найближчим часом очікується фінальне рішення Ради директорів фонду щодо програми розширеного фінансування. А перший транш фінансування від МВФ очікується вже весною.

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Два етапи

Міністр повідомив, що у програмі передбачається два етапи — під час воєнного стану та направлений на відновлення.

На першому етапі передбачаються заходи фіскально-монетарного характеру, другий включає зміни та реформи щодо відновлення та інтеграції до ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+15
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
29 березня 2023, 16:39
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Зрозуміло. Поміж рядків читати вмієм.
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0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
29 березня 2023, 17:57
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І що ти вичітав, поміж рядків?
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 березня 2023, 20:03
#
Блин, так хотелось у спекулей купить по 58,45 и положить в матрас. Потом сдать по 45,23 и купить 1 кг лука.
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