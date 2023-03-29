В Мінфіні не бачать валютних ризиків в Україні цього року

Україна максимально наблизилась до покриття бюджетних потреб на цей рік. Якщо міжнародні партнери виконають зобов’язання, країна зможе профінансувати потреби. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

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Під час зустрічі з членами ЄБА Марченко зазначив, що завдяки підтримці партнерів, попит і пропозиція валюти виглядаються стабільно. Тож міністр не бачить валютних ризиків.

Він наголосив, що було проведено колосальну роботу та, як результат, узгоджено програму підтримки від МВФ на чотири роки, хоча дискусії були непростими.

Нова програма МВФ відрізняється від попередніх

За словами Марченка, програма відрізняється від попередніх, адже вперше МВФ запровадив програму для країни, що знаходиться у стані війни.

Найближчим часом очікується фінальне рішення Ради директорів фонду щодо програми розширеного фінансування. А перший транш фінансування від МВФ очікується вже весною.

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Два етапи

Міністр повідомив, що у програмі передбачається два етапи — під час воєнного стану та направлений на відновлення.

На першому етапі передбачаються заходи фіскально-монетарного характеру, другий включає зміни та реформи щодо відновлення та інтеграції до ЄС.