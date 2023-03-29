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29 березня 2023, 13:03 Читать на русском

США стали найбільшим постачальником нафти до ЄС. Частка РФ скоротилась до 4%

З початку 2022 року імпорт нафти до Європейського Союзу зазнав серйозних змін. Наразі США стали найбільшими постачальниками нафти до ЄС — вони імпортують 18% від загальної кількості, а от частка Росії скоротилась з 31% до 4%. Про це повідомляє Eurostat.

З початку 2022 року імпорт нафти до Європейського Союзу зазнав серйозних змін.
Фото: wz.lviv.ua

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До лютого 2022 року від 24% до 31% загального обсягу імпортної нафти Євросоюзу (40−50 млн барелів на місяць) йшли з Росії.

США тоді займали друге місце з часткою 10−13% (19−21 млн барелів).

Норвегія та Казахстан постачали приблизно так само, їх частка становила 8%-14%. Далі йшли Ірак (7−12%), Лівія та Великобританія (по 5%).

Змінення ситуації

Ситуація почала змінюватися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме з весни 2022 року. До кінця року російський імпорт скоротився до 7,6 млн барелів на місяць (4% від загального імпорту), що пов'язано з ембарго на імпорт морської сирої нафти з РФ.

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Зменшення імпорту з РФ вдалося компенсувати постачаннями нафти з інших країн.

У грудні 2022 року найбільшими постачальниками сирої нафти були:

  • США — 34,5 млн барелів (18% від загального імпорту, на 6 відсоткових пунктів більше проти останнього кварталу 2021 року),
  • Норвегія — 32,9 млн барелів (17% від загального обсягу імпорту, +7 в.п.).

Імпорт із Лівії та Великобританії зріс на 2 в.п. та 4 в.п. відповідно. Імпорт із Казахстану та Іраку залишився на тому самому рівні або незначно зріс, як порівняти з останнім кварталом перед війною.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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