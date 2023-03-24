Саміт ЄС підтримав обмеження цін на російську нафту і посилення санкцій

Лідери країн Євросоюзу погодились продовжувати посилювати санкції проти Росії, зокрема шляхом обмеження цін на нафту. Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради.

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Зазначається, що Європейський Союз залишається відданим збереженню та збільшенню колективного тиску на Росію, в тому числі шляхом можливих подальших обмежувальних заходів, і продовженню роботи над обмеженням ціни на нафту разом з партнерами.

«Європейська Рада підкреслює важливість і невідкладність активізації зусиль для забезпечення ефективної імплементації санкцій на європейському та національному рівнях і твердо зобов'язується ефективно запобігати і протидіяти їх обходу в третіх країнах і з боку третіх країн», — йдеться в повідомленні.

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Крім того, Європейська рада пропонує Раді ЄС та Європейській комісії посилити необхідні інструменти правозастосування та розробити разом з державами-членами повністю скоординований підхід з цією метою.

«Європейський Союз посилить свою роботу з партнерами з метою протидії неправдивим російським наративам та дезінформації про війну», — зазначається у висновках.

Саміт ЄС також підтримав спільну закупівлю боєприпасів для України та допустив передачу ракет. Крім того, підтримані зусилля України щодо вступу до Євросоюзу.