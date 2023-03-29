Курс валют на 29 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 29 березня, курс долара на готівковому ринку знизився на 20 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та подешевшало на 5 копійок у продажу.

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В обмінниках долар подешевшав на 20 копійок у покупці, а у продажу на 15 копійок. Курс євро знизився на 14 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,27 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,80−38,00, євро — 40,75−41,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,57−39,97 грн/євро.

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