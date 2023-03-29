«Гуру ринку» Ларрі Макдональд передбачив обвал акцій у наступні 2 місяці

«Гуру ринку» Ларрі Макдональд заявив, що фондовий ринок, ймовірно, чекає різкий розпродаж протягом 60 днів через те, що на тлі зростання кредитного ризику інвестори продовжують зосереджуватися на таких «вигадках», як штучний інтелект, пише Business Insider.

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Інвесторів залучають ринкові чудасії, такі як штучний інтелект, і вони нехтують втратами банків, оскільки підвищення ставки Федеральною резервною системою обрушило ціни на боргові папери.

«Це величезні приховані втрати. Наш 21 провідний індикатор системного ризику вказує на найвищу можливість краху або різкого падіння в наступні 60 днів. Це найвища ймовірність із часів пандемії», — сказав він.

Наприклад, Nasdaq, який цього року перевершив зростання S&P 500 і Dow Jones Industrial Average, ігнорує цей кредитний ризик.

Аналогічна картина траплялася й раніше, коли інвестори в акції не могли оцінити ризики доволі рано, як це роблять інші.

«Відбувається таке: коли приходить шок, кредитні ринки починають враховувати ризик, а акції — ні і вони зосереджуються на таких речах, як ШІ або „революція доткомів“ у 90-х», — зазначив він.