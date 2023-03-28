Apple випустила оновлення операційної системи iOS 16.4. Цього разу компанія порадувала й українців. Про це пише The Verge.
Apple випустила оновлення iOS — додали функцію для українців
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Оновлена iOS
Зокрема, в новій версії з’явився так званий предикативний ввід ще для декількох мов, включаючи українську.
Крім того, з’явилася підтримка введення тексту за допомогою свайпів. Відтепер набирати текст можна, просто проводячи пальцями по клавіатурі.
Щоб встановити оновлення на вашому телефоні, необхідно перейти в «Налаштування» — «Загальні» — «Оновлення програмного забезпечення».
Оновлення iOS 16.4 можна встановити на смартфони починаючи від iPhone 8 до новіших версій. Проте деякі функції можуть все ж бути доступні не у всіх регіонах та не на всіх пристроях Apple.
Що змінилося:
- 31 новий символ емодзі: тварини, жести рук, різного кольору серця;
- Підтримку VoiceOver для карт у застосунку «Погода»;
- Сповіщення для веб-програм, доданих на головний екран
- Налаштування автоматичного затемнення відео при виявленні спалахів світла;
- Оптимізація виявлення збоїв на iPhone 14 і 14 Pro;
- Додавання запиту на покупку на батьківському пристрої;
- Виправлена проблема в роботі певних термостатів, які працюють у парі з Apple Home;
- Виправлення дублювання фотографій і відео в iCloud Shared Photo Library.
Джерело: Мінфін
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