Apple випустила оновлення iOS — додали функцію для українців

Оновлена iOS

Зокрема, в новій версії з’явився так званий предикативний ввід ще для декількох мов, включаючи українську.

Крім того, з’явилася підтримка введення тексту за допомогою свайпів. Відтепер набирати текст можна, просто проводячи пальцями по клавіатурі.

Щоб встановити оновлення на вашому телефоні, необхідно перейти в «Налаштування» — «Загальні» — «Оновлення програмного забезпечення».

Оновлення iOS 16.4 можна встановити на смартфони починаючи від iPhone 8 до новіших версій. Проте деякі функції можуть все ж бути доступні не у всіх регіонах та не на всіх пристроях Apple.

Що змінилося: