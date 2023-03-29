США звинуватили Бенкмана-Фріда у підкупі китайських чиновників на $40 мільйонів

США звинуватили колишнього виконавчого директора FTX Сема Бенкмана-Фріда у даванні хабаря у розмірі $40 млн одному або декільком китайським урядовцям, йдеться в обвинувальному акті, поданому до федерального суду Манхеттена, пише Financial Times .

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Що кажуть прокурори

Прокурори стверджують, що Бенкман-Фрід відправив хабар у криптовалюті китайським чиновникам, щоб відновити доступ до торгових рахунків, заморожених правоохоронними органами країни. Рахунки повʼязані з Alameda Research, дочірньою компанією FTX.

Нове звинувачення у хабарництві було додано до дванадцяти пунктів звинувачення, з якими вже зіткнувся колишній глава FTX, чия біржа зазнала краху в листопаді минулого року.

Бенкман-Фрід був спочатку звинувачений у восьми кримінальних злочинах у грудні після екстрадиції зі свого будинку на Багамах.

Минулого місяця прокуратура розширила справу, включивши до неї звинувачення у шахрайстві з цінними паперами та змові з метою здійснення банківського шахрайства.

Згідно з останнім обвинувальним висновком, Бенкман-Фрід випробував безліч методів, щоб розморозити рахунки, повʼязані з Alameda Research, у тому числі найняв адвокатів для лобіювання інтересів компанії в Китаї.

Крім того, Бенкман-Фрід намагався використати особисту інформацію кількох осіб, не повʼязаних з FTX або Alameda, у спробі переказати кошти та обійти накази про заморожування, запроваджені китайською владою, стверджує прокуратура.

У обвинувальному висновку стверджується, що після кількох місяців невдалих спроб розморозити рахунки Бенкман-Фрід спрямував багатомільйонний хабар.

Згідно з обвинувальним висновком, за вказівкою Бенкмана-Фріда один співробітник Alameda надіслав інструкції з криптографічних платежів принаймні для частини виплати хабаря іншим співробітникам Alameda.

Нагадаємо

У листопаді FTX подала заяву про банкрутство, заявивши, що не може повністю виплатити клієнтам кошти, які вони внесли на біржу. Новий генеральний директор FTX, Джон Рей, сказав, що його пріоритетом є повернення активів клієнтам FTX.

Прокуратура звинуватила 31-річного Бенкмана-Фріда в крадіжці мільярдів доларів коштів клієнтів FTX, щоб покрити збитки в Alameda Research, і в отриманні десятків мільйонів доларів незаконних політичних пожертвувань, щоб отримати вплив у Вашингтоні.

Бенкман-Фрід заперечує свою провину та робить все можливе, щоб не потрапити у в’язницю до запланованого на 2 жовтня судового розгляду справи про шахрайство.