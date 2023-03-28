Запропоновані Європейським Союзом правила викидів Євро-7 для транспортних засобів ускладнять життя автомобільної промисловості та піднімуть ціни на нові автомобілі, не приносячи очікуваної користі для навколишнього середовища. Про це заявила галузева лобістська група, повідомляє Reuters.
Стало відомо, наскільки зростуть ціни на нові авто через Євро-7
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Країни ЄС і законодавці повинні цього року обговорити запропоноване законодавство, яке б посилило обмеження на викиди забруднюючих речовин автомобілями, включаючи оксиди азоту.
Генеральний директор Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA) Сігрід де Фріз сказала, що проект закону є «яскравим прикладом» регулювання, яке додасть складності та невизначеності, оскільки галузь бореться з «ключовими рішеннями та інвестиціями».
Водночас це не принесе «екологічних переваг, які він, як стверджує», додала де Фріс.
Наскільки зростуть ціни
За даними ACEA, стандарт Євро-7 підніме ціни на нові автомобілі в середньому на 2 000 євро, що змусить багатьох людей залишати старі забруднюючі моделі замість того, щоб купувати нові транспортні засоби.
Проблеми автовиробників
Деякі виробники автомобілів заявили, що Євро-7 змусить їх інвестувати в технології для моделей двигунів внутрішнього згоряння, в той час, коли вони вже виділили десятки мільярдів євро на нові електромобілі з нульовим рівнем викидів (EV).
Раніше керівник Skoda заявив, що чеському автовиробнику доведеться скоротити 3 000 робочих місць, якщо стандарт Євро-7 буде впроваджено в його нинішньому вигляді.
Зазначимо, що Євро-7 має набути чинності в середині 2025 року для легкових автомобілів і в середині 2027 року для вантажівок і автобусів.
Коментарі - 1