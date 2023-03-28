Стало відомо, наскільки зростуть ціни на нові авто через Євро-7

Запропоновані Європейським Союзом правила викидів Євро -7 для транспортних засобів ускладнять життя автомобільної промисловості та піднімуть ціни на нові автомобілі, не приносячи очікуваної користі для навколишнього середовища. Про це заявила галузева лобістська група, повідомляє Reuters.

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Країни ЄС і законодавці повинні цього року обговорити запропоноване законодавство, яке б посилило обмеження на викиди забруднюючих речовин автомобілями, включаючи оксиди азоту.

Генеральний директор Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA) Сігрід де Фріз сказала, що проект закону є «яскравим прикладом» регулювання, яке додасть складності та невизначеності, оскільки галузь бореться з «ключовими рішеннями та інвестиціями».

Водночас це не принесе «екологічних переваг, які він, як стверджує», додала де Фріс.

Наскільки зростуть ціни

За даними ACEA, стандарт Євро-7 підніме ціни на нові автомобілі в середньому на 2 000 євро, що змусить багатьох людей залишати старі забруднюючі моделі замість того, щоб купувати нові транспортні засоби.

Проблеми автовиробників

Деякі виробники автомобілів заявили, що Євро-7 змусить їх інвестувати в технології для моделей двигунів внутрішнього згоряння, в той час, коли вони вже виділили десятки мільярдів євро на нові електромобілі з нульовим рівнем викидів (EV).

Раніше керівник Skoda заявив, що чеському автовиробнику доведеться скоротити 3 000 робочих місць, якщо стандарт Євро-7 буде впроваджено в його нинішньому вигляді.

Зазначимо, що Євро-7 має набути чинності в середині 2025 року для легкових автомобілів і в середині 2027 року для вантажівок і автобусів.