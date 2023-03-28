Компанія Lyft повідомила про зміну керівництва

Як повідомляє LBLV , посилаючись на інформацію Reuters, засновники сервісу таксі Lyft Логан Грін та Джон Циммер покинуть посади гендиректора та президента компанії. Керівництво компанією перейде до Девіда Рішера, який зараз є членом ради директорів. Lyft намагається не поступатися більшому конкуренту Uber.

Девід Рішер приєднався до ради директорів сервісу таксі у 2021 році, а до цього керував понад 10 років некомерційною організацією Worldreader.

Аналітики зазначили, що слабкий квартальний прогноз посилив побоювання інвесторів щодо погіршення прибутку через зниження цін. Їх зменшили, щоб не відставати від конкурента Uber із вищою ціновою політикою, широкою географією роботи та бізнесом доставки їжі.

Девід Рішер запропонував акцентувати зусилля на обслуговуванні водіїв та на вартості поїздок.

Акції Lyft минулого року втратили майже три чверті вартості. З початку цього року капіталізація компанії знизилася на 13%, причому Uber подорожчав на 24%.

Сьогодні котирування Lyft знизилися на 2,74% до 9,60 долара, повідомляють аналітики LBLV.

Компанія, що стала публічною у 2019 році, поки не представила звіт про річний прибуток. Незважаючи на те, що бізнес зупинився під час пандемії, Lyft удалося скоротити збитки.

Очікується, що Девід Рішер стане генеральним директором компанії 17 квітня. Передбачається, що його річна зарплата буде на рівні 725 000 доларів, а бонус за підписання контракту становитиме 3,25 млн доларів.

Катерина Матвєєва, фінансовий аналітик LBLV.