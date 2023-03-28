Нафтогаз розраховує посилити співпрацю з Європою в питаннях зберігання та видобутку газу

НАК «Нафтогаз України» розраховує посилити співпрацю з європейськими партнерами щодо зберігання газу в підземних газосховищах та видобутку газу. Про це заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба Нафтогазу.

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«Наша мета — зміцнити співпрацю з європейськими партнерами в питанні зберігання їхніх резервів газу в українських підземних газосховищах та запустити спільні проєкти з видобутку газу в Україні», — сказав Чернишов.

За його словами, теми зберігання та видобутку газу, бачення щодо розвитку нафтогазового сектору України та досвід проходження опалювального сезону в умовах повномасштабної війни заплановані для обговорення на засіданні Політичного комітету НАТО.

«За підсумками розраховую на поглиблення співпраці, важливої для енергетичної стійкості як України, так і Європи», — додав Чернишов.

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Візит Чернишова до Брюсселя

У межах робочого візиту Олексія Чернишова до Брюсселя заплановано зустрічі з: