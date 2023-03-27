Нафтогаз розпочав відключення від опалення у низці областей

Україна успішно завершує найважчий опалювальний сезон — погодні умови дозволяють це зробити раніше, ніж було заплановано. Про це написав у Facebook голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де завершився опалювальний сезон

За його словами, у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади вже розпочалося відключення від опалення.

«Очікуємо ще декілька днів прохолодної погоди, після чого опалювальний сезон поступово завершиться і в інших областях. Ми пройшли найважчу зиму і це додає нам впевненості - вистоїмо й далі!», — додав Чернишов.