Україна потребує $14 мільярдів на покриття нагальних потреб — Марченко

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Скільки потребує Україна

Марченко нагадав, що минулого тижня Світовий банк провів оцінку втрат України внаслідок російської агресії та оголосив, що потреба у відновленні оцінюється на рівні $411 млрд.

«Найбільш критичні потреби на 2023 рік становлять уже $14 мільярдів. Ми зараз активно займаємося пошуком можливих джерел, як нам профінансувати цю потребу», — сказав глава Мінфіну.

Він пояснив, що ця сума необхідна не лише на відбудову житла, соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень, дитячих будинків, а й на відновлення бізнесу, створення умов для його роботи.

П’ять пріоритетів для відновлення

Україна визначила п’ять пріоритетів для відновлення на цьому етапі: енергетична інфраструктура, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична та соціальна інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу, — перелічив Марченко та зупинився коротко на кожній позиції.

З жовтня минулого року енергетична інфраструктура України зазнала 14 ракетних атак, пошкоджено майже половину електростанцій, поінформував Марченко, назвавши це «енергетичним терором». Останнім часом відновлено ключові спроможності для постачання електроенергії, але залишається потреба в ремонті знищеної інфраструктури, зауважив він.

За словами міністра, в Україні «мають ризик бути замінованими» 250 тис. кв. км — це більше за територію Великої Британії. На розмінування цьогоріч потрібно щонайменше $400 млн.

За кордон змушені були виїхати 8,1 млн українців, 5,4 млн стали внутрішніми переселенцями. Багато біженців хочуть повернутися додому, але просто не мають куди.

«Критично важливо знайти можливість побудувати житло, потреба оцінюється в $1,9 млрд», — сказав Марченко.