Курс валют на 28 березня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

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В обмінниках долар подешевшав на 10 копійок у покупці, а у продажу на 9 копійок. Курс євро знизився на 10 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 38,00−38,50 грн. Євро купують за 40,45 грн, а продають за 41,35 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,26, євро — 40,90−41,14 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,53−39,92 грн/євро.

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