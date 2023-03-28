Конкуренція банків за строкові депозити: НБУ запровадив додаткові заходи для підвищення ставок

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Нові нормативи

НБУ з 11 травня 2023 року прирівнює нормативи формування банками обов'язкових резервів (ОР) за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців до нормативів ОР за коштами фізичних осіб на поточних рахунках.

Норматив формування резервів за коштами у гривні становитиме 20%, а за коштами у валюті — 30%. Натомість норматив ОР за депозитами зі строком погашення від 93 календарних днів не зміниться й за коштами в гривні становитиме 0%, а у валюті — 10%.

Що це дасть

Як зазначили в НБУ, крок націлений на збереження дієвості механізму обов'язкових резервів та посилення ринкових стимулів для залучення банками строкових депозитів населення у гривні. Це, зокрема, сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими депозитами, а відповідно — посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення.

За оцінками НБУ, загальний обсяг обов'язкових резервів, який банки повинні будуть сформувати, збільшиться орієнтовно на 17 млрд гривень.

Нагадаємо

НБУ у 2023 році здійснив низку заходів для мінімізації ризиків для макрофінансової стабільності. Одним з таких кроків було підвищення обов'язкових резервів. У січні-березні 2023 року НБУ підвищив загалом нормативи ОР за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб на 20 в. п., а юридичних осіб — на 10 в. п.

За даними НБУ, завдяки збереженню облікової ставки на рівні 25% та додатковим заходам НБУ зростання ставок за новими строковими депозитами населення в гривні прискорилося. Так, у лютому 2023 року вони були вищими на 7,7 в. п. порівняно з червнем 2022 року (коли облікову ставку було підвищено до 25%).