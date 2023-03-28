Конкуренція банків за строкові депозити: НБУ запровадив додаткові заходи для підвищення ставок

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 березня 2023, 12:41 Читать на русском

Конкуренція банків за строкові депозити: НБУ запровадив додаткові заходи для підвищення ставок

Національний банк України вводить додаткові заходи для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення та підвищення ставок. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України вводить додаткові заходи для посилення конкуренції банків за строкові депозити населення та підвищення ставок.
Фото: korrespondent.net

►Підписуйтесь на «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Нові нормативи

НБУ з 11 травня 2023 року прирівнює нормативи формування банками обов'язкових резервів (ОР) за депозитами фізичних осіб строком до трьох місяців до нормативів ОР за коштами фізичних осіб на поточних рахунках.

Норматив формування резервів за коштами у гривні становитиме 20%, а за коштами у валюті — 30%. Натомість норматив ОР за депозитами зі строком погашення від 93 календарних днів не зміниться й за коштами в гривні становитиме 0%, а у валюті — 10%.

Що це дасть

Як зазначили в НБУ, крок націлений на збереження дієвості механізму обов'язкових резервів та посилення ринкових стимулів для залучення банками строкових депозитів населення у гривні. Це, зокрема, сприятиме подальшому зростанню процентних ставок за строковими депозитами, а відповідно — посиленню захисту гривневих заощаджень громадян від інфляційного знецінення.

За оцінками НБУ, загальний обсяг обов'язкових резервів, який банки повинні будуть сформувати, збільшиться орієнтовно на 17 млрд гривень.

Нагадаємо

НБУ у 2023 році здійснив низку заходів для мінімізації ризиків для макрофінансової стабільності. Одним з таких кроків було підвищення обов'язкових резервів. У січні-березні 2023 року НБУ підвищив загалом нормативи ОР за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках фізичних осіб на 20 в. п., а юридичних осіб — на 10 в. п.

За даними НБУ, завдяки збереженню облікової ставки на рівні 25% та додатковим заходам НБУ зростання ставок за новими строковими депозитами населення в гривні прискорилося. Так, у лютому 2023 року вони були вищими на 7,7 в. п. порівняно з червнем 2022 року (коли облікову ставку було підвищено до 25%).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 березня 2023, 13:19
#
Що, дураків все меньше?
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 березня 2023, 13:45
#
А я знаю кто привлекает под 19% на 3 мес.
+
0
xapyga
xapyga
28 березня 2023, 13:54
#
Наверно многих, если бы не война.

Сначала чуть не понял. Уже разобрался)
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 березня 2023, 14:00
#
Музыкальный слух)))
+
0
bonv
bonv
28 березня 2023, 14:23
#
Сльози, а не проценти.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Barrs, SamBB и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами