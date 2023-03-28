Влада США є одним з найбільших власників біткоїнів — аналітики 21Shares

За даними звіту компанії 21Shares, федеральна влада США володіє 205 515 ВТС на суму $5,66 млрд. Про це пише Bitcoin .com.

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Що відомо

Аналітики 21Shares повідомляють, що такий значний обсяг 205 515 біткоїнів потрапив у розпорядження кабінету президента і федеральних відомств США після кількох великих випадків вилучення активу.

Включаючи конфіскацію 69 369 BTC у справі Silk Road у листопаді 2020 року, конфіскацію 94 643 BTC у Іллі Ліхтенштейна та його дружини Хізер Морган, підозрюваних у зламі біржі Bitfinex, а також 51 326 біткоїнів у Джеймса Чжуна. Разом на 25 березня 2023 року американська влада володіє приблизно 1,06% оборотної пропозиції BTC.

Для підготовки зведеного звіту співробітники 21Shares використовували дані компанії Dune Analytics про історію трансакцій на адреси, пов'язані з владою США.

У 21Shares припускають, що в американських чиновників може бути значно більше біткоїнів, оскільки оцінка в 205515 BTC — це «нижня межа», заснована виключно на загальнодоступних джерелах інформації.

Незважаючи на те, що запас конфіскованих біткоїнів менший за резерв Grayscale в 643 572 BTC, він перевершує Microstrategy з 132 500 BTC і незначно відстає за обсягом від біткоїн-гаманця Binance, який на момент написання містить 248 597 BTC.

За бажання федеральна влада США може суттєво вплинути на вартість першої по капіталізації криптовалюти, скинувши частину активів на спотовий ринок.