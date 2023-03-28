Влада США є одним з найбільших власників біткоїнів — аналітики 21Shares

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

28 березня 2023, 12:18 Читать на русском

Влада США є одним з найбільших власників біткоїнів — аналітики 21Shares

За даними звіту компанії 21Shares, федеральна влада США володіє 205 515 ВТС на суму $5,66 млрд. Про це пише Bitcoin.com.

За даними звіту компанії 21Shares, федеральна влада США володіє 205 515 ВТС на суму $5,66 млрд.
Фото: news.bitcoin.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Аналітики 21Shares повідомляють, що такий значний обсяг 205 515 біткоїнів потрапив у розпорядження кабінету президента і федеральних відомств США після кількох великих випадків вилучення активу.

Включаючи конфіскацію 69 369 BTC у справі Silk Road у листопаді 2020 року, конфіскацію 94 643 BTC у Іллі Ліхтенштейна та його дружини Хізер Морган, підозрюваних у зламі біржі Bitfinex, а також 51 326 біткоїнів у Джеймса Чжуна. Разом на 25 березня 2023 року американська влада володіє приблизно 1,06% оборотної пропозиції BTC.

Для підготовки зведеного звіту співробітники 21Shares використовували дані компанії Dune Analytics про історію трансакцій на адреси, пов'язані з владою США.

У 21Shares припускають, що в американських чиновників може бути значно більше біткоїнів, оскільки оцінка в 205515 BTC — це «нижня межа», заснована виключно на загальнодоступних джерелах інформації.

Незважаючи на те, що запас конфіскованих біткоїнів менший за резерв Grayscale в 643 572 BTC, він перевершує Microstrategy з 132 500 BTC і незначно відстає за обсягом від біткоїн-гаманця Binance, який на момент написання містить 248 597 BTC.

За бажання федеральна влада США може суттєво вплинути на вартість першої по капіталізації криптовалюти, скинувши частину активів на спотовий ринок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 березня 2023, 13:14
#
Можуть виписити собі премії в Btc. Як сказав би Коболєв — «Заслужили».
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
28 березня 2023, 13:45
#
Удивительно,никогда бы не подумал)))
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами